Perché Il Paradiso delle Signore oggi, 18 gennaio 2021, non è in onda?

Chi si è messo comodo davanti alla tv per seguire le nuove avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la popolare soap del pomeriggio su Raiuno avrà avuto una brutta sorpresa: la puntata di oggi, 18 gennaio 2021, non va infatti in onda.

Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato alla crisi di Governo che sta attraversando il nostro Paese: per consentire la messa in onda delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputi relativa all’attuale situazione politica e del successivo dibattito e replica di Conte, Raiuno ha modificato il proprio palinsesto.

Di conseguenza, dalle 12:00 in poi la programmazione di Raiuno è saltata: non è andato in onda E’ sempre mezzogiorno, così come non è andato in onda Oggi è un alto giorno. Niente paura: Il Paradiso delle Signore torna domani, 19 gennaio 2021, sempre alle 15:55. Per ora, però, non è dato sapere quando sarà recuperata la puntata prevista per oggi.