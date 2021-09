Il Paradiso delle Signore 6, il cast

Per una soap opera che si rispetti, il cast deve essere numeroso e variegato. Il Paradiso delle Signore 6 rispetta questa regola e nei nuovi episodi, in onda dal 13 settembre 2021, alle 15:55 su Raiuno, ritroviamo gran parte dei volti già visti in passato.

Oltre a loro, però, tanti nuovi personaggi, che servono ovviamente a dare linfa a nuove storie o a svelare nuovi segreti legati ai personaggi che già conosciamo e che saranno dipanati nell’arco delle puntate. Ecco, quindi, il cast de Il Paradiso delle Signore 6.

Alessandro Tersigni è Vittorio Conti, il proprietario del grande magazzino;

Roberto Farnesi è Umberto Guarneri, colui che finanzia l’acquisizione del Paradiso delle Signore e che nella nuova stagione diventa editore del Paradiso Market, nuova sfida di Vittorio;

Vanessa Gravina è Adelaide di Sant’Erasmo, moglie di Umberto;

Antonella Attili è Agnese Amato, sarta del Paradiso, figlia di Salvatore e Tina e moglie di Giuseppe;

Nicola Rignanese è Giuseppe Amato, marito di Agnese e padre di Salvatore e Tina. Torna dopo anni dalla Germania, dove ha avuto un figlio con un’altra donna, cosa che tiene segreta alla moglie;

Emanuel Caserio è Salvatore Amato, figlio di Agnese e Giuseppe, lavora al bar del Paradiso delle Signore;

Neva Leoni è Tina Amato, figlia di Agnese e Nicola, torna a Milano dopo aver intrapreso la carriera da cantante a Londra, aiutata dal marito discografico Sandro Recalcati (Luca Capuano), con cui ora è in crisi;

Pietro Masotti è Marcello Barbieri, barista del Paradiso delle Signore;

Ilaria Rossi è Gabriella Rossi, Venere del Paradiso delle Signore;

Elisa Cheli è Paola Galletti, Venere del Paradiso delle Signore;

Maria Vittoria Cozzella è Dora Vianello, Venere del Paradiso delle Signore;

Francesca Del Fa è Irene Cipriani, Venere del Paradiso delle Signore;

Pietro Genuardi è Armando Ferraris, magazziniere;

Chiara Russo è Maria Puglisi;

Lara Komar è Gloria Moreau, capocommessa e madre di Stefania;

Caterina Bertone è Beatrice Conti, cognata di Vittorio;

Grace Ambrose è Stefania Colombo, figlia di Gloria e Venere;

Giulia Chiaromonte è Sofia Galbiati, Venere del Paradiso delle Signore;

Luca Grispini è Nino, giovane seminarista;

Giulia Vecchio è Anna Imbriani, Venere delle prime due stagioni in prima serata, che torna a Milano dopo essere scappata con il figlio appena nato;

Filippo Scarafia è Roberto Landi, pubblicitario delle prime due stagioni in prima serata, vecchio amico di Vittorio che torna ad aiutare.

Nuovi personaggi

Valentina Bartolo è Veronica Zanatta. Madre paziente e compagna devota, ma non per questo senza carattere, Veronica ha creato il nido familiare che da molti anni è mancato a Ezio (Massimo Poggio), dopo la fine del matrimonio con Gloria. Anche lei vedova, dopo aver perso il marito da giovane, tenta di aiutare l’uomo che ama a coronare il suo sogno: tornare a vivere con la figlia Stefania. A dare vita a questo nucleo nuovo e originale per l’epoca, anche la figlia di Veronica, Gemma (Gaia Bavaro), che non vede di buon occhio l’entrata in casa della sorella acquisita.

Gaia Bavaro è Gemma Zanatta. È una ragazza molto bella, dal volto angelico, ma sexy, dotata di vitalità travolgente. Allo stesso tempo però è anche orgogliosa, autoreferenziale e manipolatrice, soprattutto se deve raggiungere i suoi obiettivi. Competitiva di natura, ama stare al centro dell’attenzione ed è l’opposto di Stefania. Non sopporta di condividere con un’estranea l’affetto materno. Vorrebbe entrare al “Paradiso” come nuova Venere, ma il suo vero obiettivo è diventare una donna ricca e invidiata, facendo il matrimonio giusto a tempo debito, senza per questo rinunciare all’ amore. Quello vero che toglie il fiato e che, secondo lei, potrebbe regalarle Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia).

Lucrezia Massari è Flora Gentile Ravasi. A 25 anni è una donna elegante, attenta ai minimi dettagli e molto self-confident. Figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi) e della sua amante Liz Gentile, figlia di immigrati italiani a New York, Flora non ha mai conosciuto il padre che ha abbandonato Liz subito dopo aver saputo della gravidanza. Cresciuta a New York insieme alla madre, è costretta all’età adulta dalla prematura morte della donna. . Arrivata a Milano per un inaspettato lascito di Achille e pronta a ripartire subito dopo, viene trattenuta da un evento inaspettato che potrebbe cambiare la sua vita.

Moisé Curia è Marco di Sant’Erasmo. Bello, spigliato e nipote prediletto di Adelaide. Figlio di un ricchissimo cugino, Rodolfo di Sant’Erasmo, -scomparso da qualche anno– capostipite di una potente famiglia di editori di Torino. L’impero del padre è stato lasciato in gestione al fratello Tancredi, di qualche anno più grande di lui. Troppe responsabilità e troppe pressioni per il giovane Marco che invece, dopo la laurea in giurisprudenza, ha scelto di dedicarsi al giornalismo. Ama il lusso, le belle macchine ma soprattutto le belle donne; che conquista in serie con la stessa spregiudicatezza con cui si procaccia le notizie. La Milano dei primi anni ‘60, ai suoi occhi, rappresenta il terreno di caccia ideale. Qualcosa nella sua vita, però, sta per cambiare.

Massimo Poggio è Ezio Colombo. Uomo intelligente, dinamico, attento e molto paterno. Da molti anni è rappresentante di stoffe e abiti confezionati, un lavoro che lo ha portato in giro per tutta l’Italia. Dopo aver incontrato Veronica Zanatta, ha iniziato a pianificare con la nuova compagna un futuro diverso. Viene assunto come direttore della Ditta Palmieri e riesce così a trasferirsi a Milano e a ricongiungersi alla figlia Stefania. Nella sua vita ritorna così anche Gloria, il suo primo, grande amore di gioventù.