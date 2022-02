Perché Greggio e Iacchetti non sono a Striscia la Notizia?

Chi si è sintonizzato (nonostante la settimana sanremese) su Canale 5 per vedere una nuova puntata di Striscia la Notizia, avrà notato un cambio di conduzione inaspettato: al posto di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, infatti, sono tornati Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Come mai Greggio e Iacchetti non conducono Striscia la Notizia? Nel pomeriggio, l’ufficio stampa del programma ha annunciato che Iacchetti è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, né lui né Greggio saranno presenti dietro il bancone del tg satirico.

Da qui, la decisione di richiamare Lipari e Friscia, che hanno già condotto insieme il programma nell’autunno scorso. I due sostituiranno Greggio e Iacchetti fin quando il protocollo di sicurezza lo richiederà. Striscia aveva già dovuto affrontare una situazione simile nei mesi scorsi, quando a dover essere sostituite erano state le nuove veline, temporaneamente sostituite dalle veline in carica fino all’edizione precedente.