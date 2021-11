Perché a Striscia la notizia sono cambiate le Veline?

Chi si sta sintonizzando in questi giorni su Canale 5 per seguire Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci che ha da poco compiuto 33 anni, avrà notato che sul bancone, a fianco dei conduttori Roberto Lipari e Sergio Friscia, sono tornate le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, nel cast del programma per ben quattro anni.

Perché c’è stato il cambio di Veline a Striscia la Notizia? Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, presenti nel programma dal settembre scorso, sono in quarantena fiduciaria dopo essere entrata in contatto con una persone risultato poi positiva al Coronavirus. Le due ballerine, fortunatamente, stanno bene e rientreranno non appena sarà finita la loro quarantena.

In questi giorni, quindi, al loro posto ci saranno Shaila e Mikaela, che tornano così nell’access prime time di Canale 5 dopo pochi mesi: non solo, infatti, hanno preso parte a Striscia la Notizia, ma fino all’estate scorsa sono state anche co-conduttrici di Paperissima Sprint.