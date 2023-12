People from Cecchetto stasera su Rai1: ospiti e voce narrante

Seguici su Whatsapp - Telegram

People from Cecchetto è uno speciale di Rai Documentari in onda alle ore 21,30 su Rai 1 il 20 dicembre 2023. Il documentario racconta la vita e la carriera di Claudio Cecchetto, uno dei più importanti talent scout e personaggi dello spettacolo italiano.

Il documentario inizia con Cecchetto che racconta la sua infanzia e la sua passione per la musica. A soli 15 anni, inizia a lavorare come disc jockey in una discoteca di Riccione. Nel 1976, fonda Radio Deejay, una delle radio private più importanti d’Italia.

Negli anni ’80, Cecchetto inizia anche a produrre dischi. Tra i suoi successi più importanti, ci sono “People from Ibiza” di Sandy Marton, “L’estate sta finendo” dei Righeira e “La notte vola” di Irene Grandi.

Negli anni ’90, Cecchetto conduce alcuni dei programmi televisivi più popolari d’Italia, come “Non è la Rai” e “Striscia la notizia”. Il documentario si conclude con Cecchetto che racconta i suoi progetti futuri. È ancora oggi attivo nel mondo dello spettacolo e continua a lanciare nuovi talenti.

Il documentario è stato diretto da Riccardo Milani e ha la voce narrante di Claudio Bisio. Tra gli intervistati, ci sono:

Claudio Cecchetto

Sandy Marton

Irene Grandi

Max Pezzali

Laura Pausini

Fiorello

Mike Bongiorno