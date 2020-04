Passeggeri Notturni, film su Rai 3: il cast

Sono tanti i personaggi che si succedono all’interno di Passeggeri Notturni, il film-tv in onda il 3 aprile 2020 su Raitre e che in realtà è già disponibile, sotto forma di dieci mini episodi, su RaiPlay. In entrambi i casi, però, il protagonista è interpretato da Claudio Gioè, alle prese con i racconti della notte e con un noir dai risvolti inattesi.

Gioè, infatti, interpreta Enrico, lo speaker radiofonico di un’emittente barese che trasmette di notte. Nel suo programma, accoglie le storie di numerose persone, racconti che vedono protagonisti personaggi sempre differenti. In primis, però, il protagonista segue le vicende di Sabrina (Marta Gastini), giovane il cui suicidio scuoterà il protagonista.

Da segnalare anche la presenza di Nicole Grimaudo nei panni di Valeria, che affascinerà Enrico, e di Gianmarco Tognazzi in quelli di Nicola, amico poliziotto del protagonista. Ecco, quindi, il cast di Passeggeri Notturni:

Claudio Gioè: Enrico, speaker radiofonico protagonista;

Nicole Grimaudo: Valeria, affascinante donna che Enrico conosce in treno;

Marta Gastini: Sabrina, ragazza che chiama Enrico in trasmissione e gli racconta della sua incapacità di dire di no;

Gianmarco Tognazzi: Nicola, poliziotto amico di Enrico che lo aggiorna sulle indagini del suicidio di Sabrina;

Caterina Shulha: Laura, ragazza non vedente;

Alessio Vassallo: Massimiliano, fotografo che rimpiange di non aver cercato Laura dopo averla incontrata in aeroporto;

Alessandro Tiberi: Giovanni, ragazzo che teme che la sua vicina di casa sia vittima di violenze;

Paolo Sassanelli: Michelangelo, uomo accusato da Giovanni di picchiare la sua vicina di casa;

Ivana Lotito: Paola, ex poliziotta rimasta sconvolta da un caso.