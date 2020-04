Passeggeri Notturni, location: dov’è stato girato?

Nonostante le numerose scene girate in interni, Passeggeri Notturni, il film-tv “a capitoli” in onda il 3 aprile 2020 su Raitre, mostra in alcune scene dei panorami appartenenti ad una bella e suggestiva città, che fa da sfondo alle vicende di Enrico (Claudio Gioè), speaker radiofonico che lavora di notte in un programma in cui gli ascoltatori raccontano alcune storie che li vedono protagonisti.

Ma dov’è stato girato Passeggeri Notturni? La location di questo film-tv è Bari: la produzione, infatti, si è avvalsa del contributo della Regione Puglia per le riprese, che sono avvenute nel suo capoluogo, una città che viene rappresentata in versione moderna ed inedita.

In particolare alcune scene sono state effettuate sul Lungomare della città, mentre altre nel rione Madonnella e nel centro città. Inoltre, sono stati scelti anche anche alcuni luoghi limitrofi, non appartenenti all’ambiente urbano.