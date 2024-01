Nove Comedy Club con Maurizio Battista stasera su NOVE (streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nove Comedy Club è una serie comica la cui quarta puntata va in onda in chiaro su Nove stasera, giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata, Maurizio Battista con il suo show Maurizio Battista – Do you remember?

Nove Comedy Club – Maurizio Battista

Do you remember? è un programma di stand-up comedy con protagonista il comico romano Maurizio Battista. Ricordi quando eravamo bambini e ci divertivamo con le cose più semplici? Ricordi quando giocavamo a calcio nel cortile con i nostri amici e non pensavamo ad altro che a divertirci? Ricordi quando andavamo a pescare al lago e ci aspettavamo di catturare il pesce più grande del mondo? Ricordi quando andavamo in vacanza con la nostra famiglia e ci divertivamo come matti?

Quei tempi erano magici, non è vero? Non avevamo preoccupazioni, non avevamo stress, non avevamo altro che da divertirci. La vita era semplice e bella. A volte mi chiedo perché non possiamo tornare indietro a quei tempi. Perché non possiamo tornare a essere bambini e a divertirci come facevamo allora?

La verità è che non possiamo tornare indietro. Il tempo passa e noi con lui. Ma possiamo sempre ricordare quei tempi felici e portare con noi quel senso di gioia e innocenza.

Ecco il promo dello show.