Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 23 febbraio 2020: Matteo Salvini ed il Coronavirus

Questa sera, domenica 23 febbraio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda una nuova puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 23 febbraio 2020

La puntata si aprirà con un faccia a faccia con il leader della Lega Matteo Salvini, che commenterà inevitabilmente la situazione legata alla diffusione del Coronavirus, ma anche quella legata alla politica italiana ed allo stato dl Governo.

Il Coronavirus, poi, sarà al centro di un’ampia pagina, con aggiornamenti e servizi legati alla diffusione del virus nel nostro Paese ed ospiti pronti a dire la loro di fronte alla paura scaturita da certe notizie ed alle misure intraprese dal Governo.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.