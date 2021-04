Non è l’Arena, ospiti stasera, 18 aprile 2021

Questa sera, domenica 28 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiquattresima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 18 aprile 2021

Il programma si occuperà ancora del piano pandemico e sul giallo dei dossier dell’Oms di Venezia. Francesco Zambon, ricercatore che aveva redatto il dossier, interverrà per commentare la chat emersa nei giorno scorsi tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro. Il dossier era stato pubblicato nel maggio 2020 e poi scomparve. A parlarne, anche Luca Telese, Sandra Amurri e Francesco Borgonovo.

Spazio poi alla campagna vaccinale ed al caos causato dall’inserimento della categoria “Altro” che avrebbe permesso a numerose persone che non avrebbero avuto diritto alla priorità di poter ricevere il vaccino prima delle persone più sensibili. Si parlerà del caso Scanzi in Toscana e di pranzi clandestini in Sardegna, ma spazio anche alla situazione difficile della Calabria. In studio, Telese, Vauro, Nunzia De Girolamo e Jessica Cosenza.

Si discuterà, con Vauro, Chiara Colosimo e Peter Gomez, anche del caso Concorsopoli alla Regione Lazio, per poi passare al tema dell’abolizione dei vitalizi, con la notizia della restituzione di quello, da parte della Commissione Contenziosa del Senato, a Roberto Formigoni, cancellando la delibera che revocava il vitalizio ai politici che hanno ricevuto condanne superiore a due anni. In studio Maurizio Paniz.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.