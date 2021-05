Non è l’Arena, ospiti stasera, 9 maggio 2021

Questa sera, domenica 9 maggio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiseiesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 9 maggio 2021

Il programma tornerà ad occuparsi del caso Grillo, legato a Ciro, figlio di Beppe, accusato di stupro con tre altri suoi amici da una ragazza. Si parlerà dei nuovi elementi a disposizione della Procura che si sta occupando del caso, ma anche delle dichiarazioni rilasciate dall’istruttore di kitesurf della ragazza che ha denunciato il gruppo a Quarto Grado, su Retequattro. In studio, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Pietro Senaldi, Stefania Andreoli e Paolo Reale.

Spazio anche alla magistrature ed ai verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, su cui indaga anche la Procura di Brescia per rivelazioni di segreto d’ufficio. Ne discuteranno Luca Palamara, Paolo Mieli, Sandra Amurri ed il presidente della commissione antimafia Nicola Morra.

Infine, la sanità, con la situazione in Calabria ed il dissesto finanziario dell’Azienda sanitaria di Cosenza, che sarà in collegamento in diretta, e le dichiarazioni di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, secondo cui le case farmaceutiche dovrebbero rendere liberi i brevetti dei vaccini anti-Covid.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.