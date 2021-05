Non è l’Arena, ospiti stasera, 23 maggio 2021

Questa sera, domenica 23 maggio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventottesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 23 maggio 2021

La puntata si apre con il caso Formigoni: l’ex governatore della Lombardia, condannato per corruzione, ha infatti riottenuto il vitalizio su decisione del Consiglio di garanzia del Senato, suscitando numerose polemiche in merito e facendo sorgere il dubbio che possa essere un precedente. In studio, a parlarne, Maurizio Paniz, Peter Gomez, Vauro e Felice Besostri.

Spazio, poi, al caso Grillo, con nuovi elementi sulla chat dei ragazzi -tra cui il Ciro Grillo, figlio di Beppe- accusati di aver violentato una ragazza e approfondimenti sul mondo della sessualità giovanile. In studio, Luca Telese, Pietro Senaldi, Andrea Catizone, Stefania Andreoli, Eva Dal Canto, Piper Cusmano ed Annalisa Cereghino.

Si parlerà anche del commissariamento dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, che potrebbe mettere a rischio Navigator e reddito di cittadinanza: se ne discuterà con Luciano Capone, Tonia Cartolano, Gomez e Roberto Perotti.

Infine, per la cronaca, si parlerà dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, domandandosi perché sia stato ucciso. In studio, Francesca Fagnani e Daniele Piervincenzi per commentare le immagini relative al mondo della malavita romana.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.