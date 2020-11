Non è l’Arena, ospiti stasera, 29 novembre 2020: intervista ad Andrea Crisanti

Questa sera, domenica 29 novembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 29 novembre 2020

Massimo Giletti intervisterà in un faccia a faccia il professore Andrea Crisanti, che nei giorni scorsi, a proposito del vaccino anti-Covid, ha dichiarato che se lo farà somministrare solo quando i dati sulla sua efficacia saranno resi disponibili alla comunità scientifica.

A proposito di sanità, inoltre, si commenterà il passaggio della Calabria a zona arancione e l’arrivo del nuovo commissario della sanità della regione, Guido Longo. Spazio anche alla contestazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sui dati dell’emergenza.

Un’inchiesta, inoltre, si soffermerà sulla situazione della Sicilia, diventata zona gialla ma i cui dati sembrano non tornare: in particolare, il programma si è recato nell’ospedale di Pietralia (Palermo): se ne parlerà con Tommaso Cerno, Alessandra Moretti, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio e Cateno De Luca.

Si commenteranno anche gli sviluppi del caso Genovese, con le dichiarazioni di Daniele Leali, suo amico ed imprenditore: in studio, per parlarne, Saverio Macrì, Nunzia De Girolamo e Luca Telese. Infine, il programma tornerà a Mezzojuso, dalle sorelle Napoli e dalla loro battaglia, soffermando su alcuni punti che hanno a che fare con l’ex sindaco Salvatore Giardina. In studio, Irene, Anna ed Ina Napoli, Nunzia De Girolamo, Rita dalla Chiesa e Giuseppe Spallino.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.