Questa sera, domenica 17 gennaio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la tredicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 17 gennaio 2021

Nella prima parte del programma grande spazio sarà data alla crisi di Governo che è stata aperta nei giorni scorsi: in studio, a dire la sua ci sarà Matteo Renzi, leader di Italia Viva, protagonista proprio dell’apertura della crisi. A parlare della settimana politica, poi, ci saranno Alessandra Moretti, Tommaso Cerno, Guido Crosetto e Iacopo Fo.

Spazio anche alla pandemia e ai “furbetti del vaccino”, ovvero coloro che saltano la lista di attesa si fanno vaccinare prima rispetto agli altri. In particolare, il programma si recherà in Sicilia, appena diventata zona rossa insieme a Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. A commentare l’argomento, oltre a Moretti e Cerno, anche Ruggero Razza.

Spazio anche a Mauro Corona, lo scrittore escluso da Cartabianca per alcune sue dichiarazioni: Giletti lo ospiterà in studio per sentire la sua versione dei fatti, ma mostrerà anche il punto di vista di Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca, e di Franco Di Mare, direttore di Raitre. In studio a commentare, invece, Nunzia De Girolamo.

Infine, si torna sul caso Genovese: si sentirà la ricostruzione da parte dell’imprenditore della notte in cui è stato accusato di aver drogato e violentato una ragazza. In studio, oltre alla De Girolamo, Daniele Leali, Marilisa Loisi, Stefania Andreoli,Luca Telese, Ivano Chiesa, Elisa Rivoira e Giulia Napolitano.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.