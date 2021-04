Non è l’Arena, ospiti stasera, 25 aprile 2021

Questa sera, domenica 25 aprile 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la venticinquesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 25 aprile 2021

Ad aprire il programma il caso di Ciro Grillo figlio di Beppe, accusato di stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni due anni. Il padre nei giorni scorsi ha pubblicato online un video in cui difende il figlio che è stato criticato da molti. In studio, ne parleranno Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Peter Gomez, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

Spazio poi alla pandemia, innanzitutto tornando a parlare del vaccini e della campagna vaccinale non ancora del tutto decollata, ma anche del fatto che, ad un anno dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, ancora non sia chiara la provenienza del virus: ne discuteranno Lisa Iotti, Luca Telese, Pierpaolo Sileri e Luca Pani.

Infine, si parlerà anche delle riaperture previste per domani e delle critiche da parte soprattutto dei ristoratori, che contestano la decisione di non prolungare il coprifuoco, che resta alle 22:00, limitante per i bar ed i ristoranti che potranno tornare ad aprire la sera, con tavoli solo all’aperto.

Si discuterà, con Vauro, Chiara Colosimo e Peter Gomez, anche del caso Concorsopoli alla Regione Lazio, per poi passare al tema dell’abolizione dei vitalizi, con la notizia della restituzione di quello, da parte della Commissione Contenziosa del Senato, a Roberto Formigoni, cancellando la delibera che revocava il vitalizio ai politici che hanno ricevuto condanne superiore a due anni. In studio Maurizio Paniz.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.