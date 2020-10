Non è l’Arena, ospiti stasera, 25 ottobre 2020: Covid-19, Inps e Christian Del Vecchio

Questa sera, domenica 25 ottobre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quinta puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 25 ottobre 2020

L’emergenza Covid-19 resta al centro della puntata, con particolare attenzione agli scontri che si sono verificati venerdì sera a Napoli dopo le misure annunciate (e poi ritratte) dal governatore della Campania De Luca. In studio, per discutere delle nuove misure intraprese dal Governo, Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Francesco Piccinini, Alessandro Sallusti, Francesco Emilio Borrelli, Giulio Gambino, Pierino Di Silverio, Antonio D’Amore e Franco Fenoglio.

Spazio poi all’inchiesta Inps, che il programma sta portando avanti da qualche settimana: Giletti intervisterà Antonio Mastrapasqua, dirigente dell’ente per sei anni, per capire meglio la questione della gestione dell’enorme archivio cartaceo.

Con Sandra Amurri e De Magistris, invece, si discuterà della nomina di Basentini ai vertici dell’amministrazione giudiziaria invece dell’ex Pm Nino Di Matteo. Infine, spazio al tema delle apparizioni mariane, parlando della figura di Christian Del Vecchio, fondatore di Amarlis: in studio Matteo Filippini, Roberta Bruzzone e David Murgia.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.