Questa sera, domenica 24 gennaio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quattordicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 24 gennaio 2021

Ospite del faccia a faccia con Giletti sarà Matteo Salvini, leader della Lega che commenterà la crisi di Governo aperta la settimana scorsa e che dirà la sua su un possibile ritorno alle urne. Le sue dichiarazioni saranno commentate da Tommaso Labate ed Augusto Minzolini.

Si parlerà, poi, dell’emergenza economica causata dalla pandemia, ed in particolare sulla difficile situazione che stanno vivendo i ristoratori e gli esercizi pubblici, ma anche di chi lavora nel settore del turismo. In studio, Tommaso Cerno, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto e David Parenzo.

Si tornerà anche sul caso Mario Benotti, ex giornalista, imprenditore e consulente di alcuni ministri, al centro di un’indagine sulla fornitura di mascherine. In un’intervista esclusiva fatta da Cristina Mastrandrea a Jorge Solis, trader ecuadoriano indagato per traffico di influenze che racconterà com’è entrato in contatto con Mario Benotti ed Antonio Fabbroncini, funzionario di Invitalia. A commentare l’intervista, in studio, Sandra Amurri, Luigi De Magistris e Pierluigi Stefani.

Infine, ancora il caso Genovese, con l’intervista esclusiva a due delle sei ragazze che accusano l’imprenditore di violenze sessuali. In studio, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Ivano Chiesa ed Elisa Rivoira.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.