Non è l’Arena, ospiti stasera, 5 aprile 2020

Questa sera, domenica 5 aprile 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiseiesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 5 aprile 2020

Il protagonista del faccia a faccia sarà il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che commenterà l’attuale situazione italiana legata anche al rapporto con gli altri Paesi. Si continuerà a parlare, inoltre, di Coronavirus e di come l’Italia e le sue Regioni stiano gestendo l’emergenza.

Nuove inchieste e testimonianze raccolte dai giornalisti del programma saranno commentate da Fabrizio Pregliasco, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Giulio Gallera, Gessica Costanza, Luca Degani, David Parenzo, Beppe Ghisolfi, Gianluigi Paragone ed Hoara Borselli.

Proseguirà, infine, il viaggio nella sanità al Sud Italia in questo periodo, con rivelazioni su strutture nuove ma inutilizzate ed il rischio di problemi di approvvigionamento di materiali ed apparecchiature in vista di una diffusione del contagio nei paesi del Meridione: a parlarne, Pietrangelo Buttafuoco, Nunzia De Girolamo, Domenico Iannacone e Nuccio Azzarà.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.