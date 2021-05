Non è l’Arena, ospiti stasera, 2 maggio 2021: Michele Santoro

Questa sera, domenica 2 maggio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la venticinquesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 2 maggio 2021

Protagonista di un faccia a faccia con il conduttore sarà Michele Santoro, già presente su La 7 nei giorni scorsi, ospite di Otto e Mezzo e le cui dichiarazioni hanno fatto parlare. Con lui, Giletti parlerà di mafia ed in particolare di Maurizio Avola, killer di 80 persone, che ha confessato a Santoro (nel libro “Nient’altro che la verità”) di essere stata l’ultima persona ad aver visto vivo Paolo Borsellino.

Si tornerà poi a parlare del caso Grillo, con novità sull’inchiesta della procura di Pausania che coinvolge il figlio di Beppe Grillo ed alcuni suoi amici, accusati di stupro. In studio, Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Luca Telese, Stefania Andreoli ed Eva Dal Canto.

Spazio, poi, alla campagna vaccinale ed alle difficoltà della regione Calabria, ma anche al buco di bilancio dell’Asp di Cosenza. A parlarne, in studio, ci saranno come ospiti Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Nicola Morra e Lino Polimeni.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.