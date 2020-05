Non è l’Arena, ospiti stasera, 31 maggio 2020: Matteo Salvini, caso scarcerazioni e Coronavirus

Questa sera, domenica 31 maggio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentatreesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 31 maggio 2020

Il faccio a faccia di questa puntata vedrà Giletti intervistare il leader della Lega Matteo Salvini, che commenterà la situazione politica anche e soprattutto alla luce della pandemia. Inevitabilmente, quindi, grande spazio sarà dato all’emergenza Coronavirus, partendo dalla possibilità di spostarsi tra Regioni, che vede alcuni Governatori (soprattutto al Sud) contrari: se ne parlerà con Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri e Christian Solinas.

Spazio, poi, al “caso” Lombardia, con la Fondazione Gimbe che ha accusato i vertici del Pirellone di aver aggiustato i dati per evitare altre chiusura, accusa a cui farà seguito una querela. Della questione ne discuteranno Massimo Galli, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione stessa.

Si continuerà anche a parlare del caso scarcerazione e della bufera che si è abbattuta sul Ministero della Giustizia: a commentare gli ultimi sviluppi ci saranno Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Alfonso Sabella, Luigi De Magistris e Alessandro Sallusti.

Infine, si tornerà sull’emergenza Coronavirus con uno sguardo alla crisi economica da essa causata, con le opinioni di Alessandra Moretti, Sergio Rizzo, Carlo Cottarelli e Laura Giannoni.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.