Non è l’Arena Speciale, ospiti stasera, 12 aprile 2020

Questa sera, domenica 12 aprile 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventisettesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 12 aprile 2020

La puntata, in realtà, sarà uno speciale della durata di un’ora (subito dopo andrà in onda il film “War Horse”), dedicato all’emergenza Coronavirus ed alla città di Roma. Massimo Giletti, infatti, girerà per alcuni luoghi simbolo della Capitale oggi deserti, in compagnia di alcuni ospiti.

Al Campidoglio parlerà, ad esempio, con Virginia Raggi, sindaco di Roma; alla Fontana di Trevi sarà accompagnato da Claudia Gerini, mentre visiterà i Fori Romani con Walter Veltroni e passerà davanti al Colosseo con Claudio Amendola. Con loro, commenterà l’attuale situazione e come l’Italia la sta affrontando.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.