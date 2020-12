Natale in casa Cupiello con Castellitto, quante puntate sono? La trama

Una serata evento: è quella che propone Raiuno il 22 dicembre 2020 quando, alle 21:25, andrà in onda Natale in casa Cupiello, rivistazione della celebre opera teatrale di Edoardo De Filippo, portata in scena per la prima volta nel 1931.

Artefice di questa operazione, oltre a Rai Fiction, anche Picomedia ed il regista Edoardo De Angelis, mentre davanti alla macchina da presa troviamo Sergio Castellitto, nei panni del personaggio di Luca Cupiello, protagonista del racconto interpretato nella sua versione originale proprio da De Filippo.

Ma da quante puntate è composto Natale in casa Cupiello? La produzione è in realtà un film-tv, in onda quindi in un’unica serata, per una durata di circa 120 minuti. L’idea, stando a quanto dichiarato dai produttori, è quella di realizzare ogni anno un paio di rivisitazioni delle opere teatrali di De Filippo da portare in tv, sempre sottoforma di tv evento.

Natale in casa Cupiello, la trama

Napoli, 1950. Il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello prepara il presepe; è il suo mondo perfetto, al riparo dalla realtà, dove ogni cosa trova la sua giusta collocazione. Ma a nessuno interessa. Non a suo figlio Tommasino (Adriano Pantaleo), nonostante i tentativi di seduzione.

Non a sua moglie Concetta (Marina Confalone), che ha ben altro a cui pensare: l’altra figlia, Ninuccia (Pina Turco), infatti ha deciso di lasciare il ricco marito Nicolino (Antonio Milo) per l’uomo che ha sempre amato, Vittorio (Alessio Lapice), e gli ha scritto una lettera per comunicarglielo. Concetta riesce a evitare quella che per la famiglia sarebbe una sciagura, ma la missiva capita nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna al genero.

Nicolino scopre così il tradimento della moglie. Durante la vigilia di Natale, la sbadataggine di Luca mette di fronte i due rivali e la realtà irrompe prepotente nel clima presepiale di casa Cupiello. Tutto sembra perduto, ma in soccorso di Luca, morente, arriva ancora una volta il suo presepe.