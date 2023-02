Morte Maurizio Costanzo: Buongiorno Mamma 2 e Quarto Grado non in onda

La scomparsa di Maurizio Costanzo porterà a numeri cambi di programmazione sulle reti Mediaset nel corso di questo fine settimana. Tra questi, anche alcuni in prima serata già nella giornata di oggi, venerdì 24 febbraio 2023.

Su Canale 5, infatti, sarebbe dovuta andare in onda Buongiorno Mamma 2, con la terza puntata. Mediaset ha invece deciso di sospenderne la messa in onda: al suo posto, uno speciale di Matrix e del Tg5, “Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv”.

In studio con Nicola Porro, la giornalista del Tg5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà, poi, il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati. La puntata di Buongiorno Mamma 2 sarà recuperata la prossima settimana.

Cambio di programmazione anche per Rete 4, dove sarebbe dovuta andare in onda la puntata settimanale di Quarto Grado. La rete, invece, in segno di rispetto ha deciso di sospenderne la messa in onda, trasmettendo al suo posto il film “Guardia del corpo”. Quarto Grado tornerà in onda regolarmente la prossima settimana.

Tra le varie modifiche al palinsesto, da segnalare anche che domani, sabato 25 febbraio, alle 16:30 su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Verissimo interamente dedicata a Maurizio Costanzo, mentre in prima serata C’è Posta per Te non andrà in onda, per lasciare spazio a “In ordine alfabetico”, con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.