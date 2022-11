Morta Nonna Rosetta di Casa Surace

E’ mancata Nonna Rosetta, la nonna d’Italia, un personaggio unico divenuto celebre grazie a Casa Surace, il collettivo comico nato sul web e poi sbarcato con grande successo in tv. A darne l’annuncio è stato proprio il profilo social di Casa Surace, che ha scritto parole commoventi per la morte della “nonna”, anche se Rosetta era la nonna solamente di Beppe, uno dei componenti del team, mentre per gli altri era una “nonna acquisita”.

Nonna Rosetta aveva 89 anni e, fino all’ultimo, ha fatto divertire i tanti fan del collettivo, con la sua ironia unica, la sua finta severità e le sue espressioni tipiche. In tv l’abbiamo vista in svariati programmi, da Cortesie per gli Ospiti a Belli di nonna, dove era il giudice della gara culinaria. La vediamo anche giornalmente in un celebre spot di prodotti per la casa.

Casa Surace ora continuerà le proprie avventure, anche se con un pizzico di simpatia in meno. Ecco le parole apparse sul profilo social:

Addio nonna.

Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica.

E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”.

Ci stiamo accorti, tranquilla

Addio nonna Rosetta