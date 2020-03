Belli Di Nonna con Casa Surace, da stasera su Nove (video)

Da questa sera Nove (canale 9 del digitale terrestre) offrirà un nuovo programma che sicuramente riuscirà a strappare qualche risata: Belli Di Nonna con Casa Surace, che vede protagonisti alcuni dei personaggi di Casa Surace, la “famiglia” più famosa del web. L’inizio è previsto per le 22.50, alla fine di Little Big Italy.

Ricky e Pasqui, due dei volti più noti di Casa Surace, sceglieranno in ogni puntata 2 concorrenti che si combatteranno in una sfida casalinga all’insegna della tradizione culinaria regionale italiana. Il giudice supremo di questa sfida culinaria sui generis non poteva che essere la celeberrima Nonna Rosetta.

A voi il video del promo di Belli Di Nonna con Casa Surace, da stasera su Nove.