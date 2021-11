Morgan a Ballando del 13 novembre 2021 (video e gallery)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 13 novembre, in onda su Rai1, abbiamo visto anche la coppia formata dal cantante e artista Morgan, vero nome Marco Castoldi, e dall’amata ballerina Alessandra Tripoli. La coppia ha ballato un Samba sulle note scatenate del ritmo brasiliano per eccellenza, ripescando una band incredibile degli anni 80, i Liquid Liquid con il loro brano Optimo.

Morgan: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Come sempre di fronte alla minima critica Morgan reagisce opponendo argomentazioni filosofiche e irritando Carolyn Smith che gli fa notare di essere lei l’esperta. Selvaggia non riesce neanche a parlare perché viene interrotta di continuo con effetto veramente irritante. Poi Morgan perde proprio la brocca parlando sopra tutti e impedendo qualunque discussione e si finisce a litigare, al limite dell’insulto. Il voto totale della coppia è stato di 25 punti con l’incredibile discrepanza di due 8, un 9 e il doppio zero di Lucarelli-Mariotto. Una brutta pagina di tv, senza alcun dubbio.

A voi il video dell’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.