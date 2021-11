Arisa a Ballando del 13 novembre 2021 (video e gallery)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 13 novembre, in onda su Rai1, ha portato in scena anche la coppia formata dalla cantante e volto televisivo Arisa e dalla new-entry del programma Vito Coppola, 11 volte campione italiano. La coppia ha ballato una Rumba sulle note di Shallow, il plurinflazionato brano di Lady Gaga colonna sonora di A Star is Born.

Arisa: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Ancora una volta la Smith chiede intensità e sensualità proponendo Dirty Dancing per settimana prossima, ma in realtà nulla si può dire sulla prestazione della cantante lucana come sempre bravissima. Il voto totale della coppia è stato di 47 punti.

A voi il video dell’esibizione di Arisa e Vito Coppola di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.