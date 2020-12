Montalbano – Il gioco degli specchi: la trama, il cast ed il finale

Il gioco degli specchi è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 22 aprile 2013 ed in replica l’8 dicembre 2020. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con due casi collegati uno all’altro.

Il gioco degli specchi, trama

Il Commissario Montalbano deve indagare sull’esplosione di una bomba dal basso potenziale davanti ad un magazzino vuoto, di proprietà di Angelino Arnone, che non si spiega il motivo dell’esplosivo. Montalbano pensa che la bomba sia stata spostata da qualcuno e che fosse in realtà indirizzata alla palazzina vicina, dove vivono il boss Carlo Nicotra e lo spacciatore Stefano Tallarita, che però è in carcere.

Qualche giorno dopo, Arnone si presenta in commissariato con una lettera di minacce rivolta proprio a lui. Il protagonista inizia a sospettare che si tratti di un depistaggio da parte dei responsabili. E’ un depistaggio anche la notizia che Tallarita, dal carcere, stia collaborando con la Polizia.

Il protagonista, intanto, aiuta una vicina di casa, Liliana Lombardo (Barbora Bobulová), la cui auto è stata danneggiata da qualcuno. La donna crede che sia opera di un ex amante, che non ha preso bene la loro rottura, ma il fatto che cerchi sempre la compagnia di Montalbano, fa pensare al commissario che non sia così.

Il gioco degli specchi, finale

-Attenzione: spoiler-

L’amante di Liliana, infatti, è Arturo Tallarita, figlio di Stefano che vive con la madre nell’appartamento vicino al magazzino in cui è stata fatta esplodere la bomba. Liliana è quindi in pericolo: una volta, salendo sull’auto di Montalbano, ha anche rischiato di essere colpita da un proiettile. Montalbano deve correre per salvare sia lei che Arturo, ma i due scompaiono misteriosamente. Il Commissario scopre, troppo tardi, che i due facevano parte di un gioco più grande di loro.

Il gioco degli specchi, cast

Ecco il cast di Il gioco degli specchi:

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Katharina Böhm: Livia

Marcello Perracchio: Dottor Pasquano

Barbora Bobulova: Liliana

Andrea Renzi: Adriano Lombardo

Giuseppe Di Muara: Melluso

Agata Juvara: Concetta Arnone

Aldo Mangiù: comandante dei Pompieri

Fabio Costanzo: Pasquale

Il gioco degli specchi, streaming

E’ possibile vedere Il gioco degli specchi in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.