Dopo l’eccezionale risultato d’ascolto della settimana scorsa (oltre 9,6 mln di spettatori e il 34% di share), secondo appuntamento con i film tv de Il Commissario Montalbano, in onda stasera su Rai1 alle 21.10 circa. L’episodio di questa sera si intitola Il gioco degli specchi e vede ancora una volta protagonista Luca Zingaretti nei panni di Salvo Montalbano.

La storia ha inizio quando una bomba, fortunatamente non forte, viene fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per un pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obbiettivo di quello strano attentato.

Il commissario intuisce che il vero destinatario di quell’avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino: la scatola con la bomba forse era stata lasciata davanti al portone e uno dei condomini, uscendo la mattina, ignaro, potrebbe averla spostata per liberare il passaggio. In quella palazzina infatti vivono due pregiudicati…

La replica tv nel 2025

L’episodio verrà replicato martedì 16 settembre 2025, sempre su Rai1 in prima serata.

