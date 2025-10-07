Montalbano – Come voleva la prassi: la trama, il cast ed il finale

Come voleva la prassi è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 6 marzo 2017 ed in replica stasera, martedì 7 ottobre 2025. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso legato ad un omicidio avvenuto in circostanze misteriose.
Come voleva la prassi, trama
Una donna, Vera, proveniente dall’Est Europa, viene trovata morta, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, nell’androne di un condominio. Nessuno dei condomini la conosce, dal momento che la ragazza non viveva lì, ma uno di loro, l’operatore di ripresa Davide Guarnotta (Giulio Corso), lavora anche al Doberman, locale di proprietà dei Cuffaro, famiglia criminale che starebbe proteggendo i responsabili dell’omicidio.
I Cuffaro si vedono così chiuso il loro locale per mano di Montalbano e di Ingrid (Isabell Sollman) e decidono di preparare un attentato ai danni del Commissario. Ma uno dei mandanti, Salvatore Niscemi (Giuseppe Schillaci), è un giovane che il protagonista salvò anni prima, e che decide di risparmiare.
Ma quando Guarnotta viene ucciso, le cose si complicano: la sua vicina di casa Graziella Persico (Sofia Pulvirenti) mostra al Commissario un pacco che il giovane le aveva consegnato e che le aveva chiesto di dare alla Polizia in caso gli fosse successo qualcosa. Quel pacco contiene dei dvd con le immagini di un’aggressione avvenuta in una cava ai danni proprio di Vera.
Mentre indaga, il Commissario fa la conoscenza del magistrato in pensione Leonard Attard (Nuccio Vassallo), tornato a Vigata per revisionare i suoi processi e capire se le sue sentenze siano state mosse da ragioni personali.
Come voleva la prassi, finale
-Attenzione: spoiler-
Montalbano riconosce, tra i partecipanti alla festa, il sindaco uscente Palladino. Non gli resta che portare il dvd al Pm. Ma prima che possa essere utilizzato, il filmato viene rubato. Montalbano se l’aspettava, e ne ha mandata una copia in Procura ed una allo stesso sindaco, che ormai è stato incastrato dal protagonista.
Pallard muore in un incendio alla villetta in cui viveva. L’uomo, poco prima, aveva inviato a Montalbano un pacco contenente dei documenti relativi ad una sentenza che condannò un uomo anni prima. Il magistrato scrive al Commissario chiedendogli di aprirlo qualora avesse dubitato del suo lavoro. Ma Montalbano, con Livia (Sonia Bergamasco), preferisce bruciarlo.
Come voleva la prassi, cast
Ecco il cast di Come voleva la prassi:
Luca Zingaretti: Salvo Montabano
Cesare Bocci: Mimì Augello
Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio
Angelo Russo: Catarella
Davide Lo Verde: Galluzzo
Roberto Nobile: Nicolò Zito
Sonia Bergamasco: Livia
Marcello Perracchio: Pasquano
Isabell Sollman: Ingrid
Nuccio Vassallo: Pallard
Giulio Corso: Davide Guarnotta
Lana Vladi: Maria Simonova
Matteo Taranto: Milko Stanic
Giuseppe Schillaci: Salvatore Niscemi
Sofia Pulvirenti: Graziella Persico