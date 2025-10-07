Montalbano – Come voleva la prassi: la trama, il cast ed il finale

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Come voleva la prassi è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 6 marzo 2017 ed in replica stasera, martedì 7 ottobre 2025. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un caso legato ad un omicidio avvenuto in circostanze misteriose.

Come voleva la prassi, trama

Una donna, Vera, proveniente dall’Est Europa, viene trovata morta, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, nell’androne di un condominio. Nessuno dei condomini la conosce, dal momento che la ragazza non viveva lì, ma uno di loro, l’operatore di ripresa Davide Guarnotta (Giulio Corso), lavora anche al Doberman, locale di proprietà dei Cuffaro, famiglia criminale che starebbe proteggendo i responsabili dell’omicidio.

I Cuffaro si vedono così chiuso il loro locale per mano di Montalbano e di Ingrid (Isabell Sollman) e decidono di preparare un attentato ai danni del Commissario. Ma uno dei mandanti, Salvatore Niscemi (Giuseppe Schillaci), è un giovane che il protagonista salvò anni prima, e che decide di risparmiare.

Ma quando Guarnotta viene ucciso, le cose si complicano: la sua vicina di casa Graziella Persico (Sofia Pulvirenti) mostra al Commissario un pacco che il giovane le aveva consegnato e che le aveva chiesto di dare alla Polizia in caso gli fosse successo qualcosa. Quel pacco contiene dei dvd con le immagini di un’aggressione avvenuta in una cava ai danni proprio di Vera.

Mentre indaga, il Commissario fa la conoscenza del magistrato in pensione Leonard Attard (Nuccio Vassallo), tornato a Vigata per revisionare i suoi processi e capire se le sue sentenze siano state mosse da ragioni personali.

Come voleva la prassi, finale

Montalbano riconosce, tra i partecipanti alla festa, il sindaco uscente Palladino. Non gli resta che portare il dvd al Pm. Ma prima che possa essere utilizzato, il filmato viene rubato. Montalbano se l’aspettava, e ne ha mandata una copia in Procura ed una allo stesso sindaco, che ormai è stato incastrato dal protagonista.

Pallard muore in un incendio alla villetta in cui viveva. L’uomo, poco prima, aveva inviato a Montalbano un pacco contenente dei documenti relativi ad una sentenza che condannò un uomo anni prima. Il magistrato scrive al Commissario chiedendogli di aprirlo qualora avesse dubitato del suo lavoro. Ma Montalbano, con Livia (Sonia Bergamasco), preferisce bruciarlo.

Come voleva la prassi, cast

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Sonia Bergamasco: Livia

Marcello Perracchio: Pasquano

Isabell Sollman: Ingrid

Nuccio Vassallo: Pallard

Giulio Corso: Davide Guarnotta

Lana Vladi: Maria Simonova

Matteo Taranto: Milko Stanic

Giuseppe Schillaci: Salvatore Niscemi

Sofia Pulvirenti: Graziella Persico