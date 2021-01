Il 17 gennaio 2021, su Raiuno, va in onda la prima puntata di Mina Settembre, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio.

Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale).

Mina Settembre, la prima puntata

Episodio 1: “Un giorno di Settembre a dicembre”

E’ quasi Natale quando incontriamo Mina per la prima volta, e la sua vita è da poco cambiata in tutto e per tutto. Separata da poco da suo marito Claudio –dopo aver scoperto il suo tradimento con la showgirl regionale Susy Rastelli– Mina ha trascorso del tempo nomade sul divano della sua migliore amica Titti prima di capire che era il momento di trovare un’altra sistemazione.

Da sua madre Olga per l’esattezza, visto che il lavoro al consultorio non le permette di affittare un appartamento. Peccato che con sua madre i rapporti non siano distesissimi, complice la morte del padre di Mina, Vittorio (Ruben Rigillo), avvenuta un anno prima. Da allora il carattere di Olga sembra essersi indurito, lasciando alle battute velenose il compito di comunicare con sua figlia.

Tutto sembra essere andato a carte quarantotto, quando una novità irrompe nella vita di Mina: Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio, con il quale sono subito scintille. È insieme a lui che Mina si occuperà del caso del giorno, quello di Nanninella (Maria Vera Ratti), l’amante di un boss di quartiere che tiene in ostaggio suo figlio.

A darle una mano anche Claudio che è un importante magistrato e che non desidera altro che riconquistarla. Divisa tra due uomini, in compagnia delle sue inseparabili amiche Titti ed Irene, Mina può dichiarare chiusa la giornata. Oppure no.

Episodio 2: “My Fair Lord”

Una giornata di ordinaria follia. Un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo, e solo l’intervento di Mina e Domenico riesce a farlo ragionare. Passato lo spavento, la concitazione – e anche il brivido che per un attimo ha unito Mina e il ginecologo mentre tentavano di salvare una vita – resta un problema da risolvere: trovare un lavoro all’aspirante suicida, padre di famiglia che sente il peso del proprio fallimento con il rischio di perdere l’affidamento dei figli.

È Titti, l’amica di Mina, ad avere un’idea: a suo fratello Leone – con il quale c’è un rapporto di odio/amore, servirebbe proprio uno skipper per la sua barca. Basterebbe ripulire un po’ l’uomo, per renderlo adatto allo scopo. Mentre la preparazione procede – con risultati non sempre brillanti – anche i sentimenti decollano: Mina e Domenico si baciano la notte di Capodanno su una barchetta a largo del golfo. A fine serata, nello studio di suo padre Vittorio dove si è sistemata per la notte, trova la foto di una donna misteriosa, ritratta di spalle, e un messaggio inequivocabile. Che si tratti dell’amante di suo padre?

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.