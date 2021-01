Il 18 gennaio 2021, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Mina Settembre, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio.

Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale).

Mina Settembre, la seconda puntata

Episodio 3: “Il pappice e la noce”

Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro. Ma la psicologa ha una brillante idea per tirare il ragazzo fuori dai guai.

Episodio 4: “Ansia da prestazione”

Stavolta è Irene a chiedere aiuto a Mina per una questione molto delicata: si tratta di Gianluca (Francesco Di Napoli), suo figlio, che per Mina è un po’ un nipote. Sedici anni, età difficile, si è innamorato di una ragazza ben più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada. In più sono scomparsi dei soldi: potrebbero essere stati spesi in stupefacenti? Tocca a Mina e Titti indagare.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.