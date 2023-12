Michael Jackson Ultime rivelazioni su NOVE: trama e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Michael Jackson Ultime rivelazioni è un documentario che va in onda in chiaro su Nove alle ore 23,15 in prima tv stasera, sabato 9 dicembre 2023, nell’ambito di una serata dedicata al Re del Pop.

Michael Jackson Ultime rivelazioni – Trama

Michael Jackson – Ultime rivelazioni è un documentario del 2023 diretto da Daniel Jones che racconta la vita e la carriera di Michael Jackson, concentrandosi in particolare sugli ultimi anni della sua vita. Il film si basa su una serie di interviste inedite a familiari, amici e collaboratori di Jackson, tra cui sua madre, Katherine Jackson, sua sorella, Janet Jackson, il suo produttore Quincy Jones, e il suo medico, Conrad Murray.

Il film esplora diversi temi importanti, tra cui la lotta di Jackson con la sua salute fisica e mentale, che si è aggravata negli ultimi anni della sua vita, il suo rapporto con i suoi figli, che ha cercato di proteggere dalla sua fama e dal suo passato.

Non manca uno spaccato sulle accuse di pedofilia che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera e hanno contribuito alla sua morte. Il film offre uno sguardo intimo e compassionevole su un artista tormentato e complesso, che ha lasciato un’eredità indelebile sulla musica e sulla cultura pop.

Molto importanti le testimonianze in particolare di Katherine Jackson afferma che suo figlio era “infelice e solo” negli ultimi anni della sua vita. Janet Jackson afferma che suo fratello era “vittima di bullismo” da parte di suo padre, Joseph Jackson. Quincy Jones afferma che Jackson era “un genio” ma anche “un uomo molto fragile”. Conrad Murray afferma che Jackson era “molto dipendente” dai farmaci da prescrizione.

Il documentario ha suscitato diverse polemiche, in particolare per le accuse di pedofilia che vengono nuovamente sollevate.

Michael Jackson Ultime rivelazioni – Streaming

Lo speciale su Michael Jackson sarà presto disponibile online su Discovery+ a questo link.