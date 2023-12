Michael Jackson L’uomo allo specchio su NOVE: trama e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Michael Jackson L’uomo allo specchio è un documentario che va in onda in chiaro su Nove alle ore 21,25 in prima tv stasera, sabato 9 dicembre 2023, nell’ambito di una serata dedicata al Re del Pop.

Michael Jackson L’uomo allo specchio – Trama

Michael Jackson – L’uomo allo specchio è un documentario del 2018 diretto da David Leland che racconta la vita e la carriera di Michael Jackson. Il film è diviso in tre parti: la prima parte racconta l’infanzia di Jackson, da quando era un bambino prodigio che cantava e ballava con i suoi fratelli nei Jackson 5, fino al suo successo come solista.

La seconda parte si concentra sulla carriera di Jackson come artista solista, dagli anni ’70 agli anni ’90. Questa è l’epoca in cui Jackson ha pubblicato alcuni dei suoi album più famosi, tra cui Thriller, Bad e Dangerous. La terza parte esplora la vita personale di Jackson, dalle accuse di pedofilia che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera alla sua morte nel 2009.

Il film è ricco di interviste a familiari, amici e collaboratori di Jackson, che offrono uno sguardo intimo sulla sua vita e sulla sua carriera. Il film è anche arricchito da immagini d’archivio, tra cui filmati di concerti, video musicali e interviste televisive.

Il documentario è stato accolto con recensioni positive dalla critica, che ha elogiato il suo ritratto equilibrato e comprensivo di Jackson. Il film ha anche avuto un buon successo al botteghino, incassando oltre 20 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film esplora diversi temi importanti, tra cui il rapporto di Jackson con la sua famiglia, in particolare con suo padre, Joseph Jackson, che era un padre severo e spesso violento. La lotta di Jackson per trovare l’amore e l’accettazione, che lo ha portato a sviluppare un’immagine pubblica sempre più stravagante e a cercare rifugio nella chirurgia plastica. Le accuse di pedofilia che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera e hanno contribuito alla sua morte.

Michael Jackson L’uomo allo specchio – Streaming

Lo speciale su Michael Jackson è disponibile online su Discovery+ a questo link.