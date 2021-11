Lunedì 22 novembre 2021 va in onda la decima puntata della quarta stagione di Little Big Italy, dedicata a Marsiglia, celebre porto francese non lontano dalla frontiera italiana. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata all’Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat sono Federica, insegnante napoletana che vive in Francia da 13 anni, la marchigiana-pugliese Alioscia e l’organizzatrice di eventi nata in Francia ma figlia di immigrati italiani Patrizia; i ristoranti in gara sono Zia Concetta (da Max), Pizze e Sfizi, e La Bastide Massimo. Il successo alla fine a chi andrà? Il ristorante vittorioso sarà svelato qui subito dopo la puntata…

Little Big Italy a Marsiglia

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Ma sì, metticelo un po’ di tartufo che va sempre bene 😂#LittleBigItaly – lunedì sera alle 21:25 sul #NOVE. Guardalo ora su @discoveryplusIT 👉 https://t.co/0bGLdwxBv1 pic.twitter.com/7B1ow8DYBa — NOVE (@nove) November 20, 2021