Massimo Ranieri su Rai 1 con il meglio di Sogno e son desto

Raiuno prosegue, in queste settimane di quarantena, a riproporre i grandi show andati in onda in questi anni con al centro grandi artisti. Il 25 aprile 2020 tocca a Massimo Ranieri, di cui va in onda il meglio della prima edizione di Sogno e son desto, andata in onda sei anni fa.

Ranieri ha proposto storie ed incontri emozionanti e popolari uniti, ovviamente, al grande racconto musicale di brani di Battiato, De Gregori, Bocelli, Bollani, Paoli e Bennato. Non mancheranno, poi, incontri prestigiosi, come quello con Lucia Bosè, in una delle sue ultime apparizioni televisive, e l’arte di Michelangelo Pistoletto.

Ovviamente, poi, sarà presente tutto il repertorio dello stesso Ranieri, che con la sua musica ed il suo estro farà vivere al pubblico grandi momenti di spettacolo, per sognare e ricordare i momenti di più belli del suo varietà. La puntata sarà aperta dalla presenza dal vivo dello stesso artista, che si esibirà in un brano ascoltato numerose volte e dalla sorprendente attualità.

Sogno e son desto, streaming

E’ possibile vedere Sogno o son desto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.