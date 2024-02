Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 4, episodi 7-8

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 6 marzo 2024 è andata in onda la quarta puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 7-Il prezzo del cambiamento e 8-Morire insieme. La serie tv viene in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay). Qui la descrizione del programma e quante puntate sono – qui il cast.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 4

Episodio 7 – Il prezzo del cambiamento

Le fiamme avvolgono l’edificio, divorando ogni cosa sul loro cammino. All’interno, Giulia è intrappolata, urla strazianti fendono l’aria. All’improvviso, una figura sbuca dal fumo: è Gianni, che con coraggio si fa strada tra le fiamme per raggiungere la ragazza. Accanto a lui, una figura agile e silenziosa lo segue: è la ragazza misteriosa. Insieme, lottano contro il tempo e il fuoco per salvare Giulia.

Finalmente, riescono a estrarla dall’edificio, ormai privo di vita. Giulia è stremata, ma viva. Un sorriso malvagio si dipinge sulle sue labbra: ha finalmente bruciato il contratto che la legava a Tony, ottenendo la sua libertà. Il fuoco non ha fatto vittime, e lei non prova alcun rimorso.

La ragazza misteriosa, che ora si presenta come Alina, si affeziona a Gianni e inizia a confidarsi con lui. Racconta di essere ucraina e di aver perso il fratello minore durante la guerra. Lo cerca disperatamente, e l’Italia è l’ultima tappa del suo viaggio.

Teresa, intanto, desidera presentare Edoardo ai suoi genitori. Con un permesso d’uscita, lo invita a cena a casa sua. Pino, invece, è attratto da un locale in affitto e ne porta via il cartello, sognando un nuovo futuro.

Per Giulia, la situazione cambia drasticamente. Oramai diciottenne, l’incendio appiccato la porta dritta al carcere di San Vittore. Massimo, Sofia e Beppe non hanno dubbi: la sua mente è deviata e non può più rimanere all’IPM.

Una speranza arriva per Carmine: il magistrato lo inserisce nel programma di protezione con Futura, e a breve lascerà il carcere. Ma Carmine non è felice: l’amore per Rosa lo trattiene a Napoli. Pino lo sprona a lasciare la città per proteggere la figlia dalla guerra tra Di Salvo e Ricci.

Luigi, sempre più oppresso dal peso del suo segreto, si scontra con Milos. Il suo desiderio di diventare un uomo d’onore si scontra con la sua omosessualità, un ostacolo inaccettabile nel sistema camorristico.

Attraverso flashback, scopriamo il tragico passato di Alina. Rimasta orfana con il fratellino Demyan, vennero separati in un orfanotrofio. Demyan fu adottato da una famiglia italiana, mentre Alina rimase sola. Sfidando ogni pericolo, fuggì per ritrovare il fratello. In Italia, però, si trovò ad affrontare un uomo violento che tentò di farle del male. Per legittima difesa, lo uccise.

Giulia, per la prima volta, mostra disprezzo per se stessa, stracciando gli articoli di giornale che celebravano i suoi successi. Al momento di lasciare l’IPM, solo Raffaele le rivolge parole di conforto, sicuro del suo talento e del suo futuro da grande cantante. Gianni, invece, la guarda con sdegno.

La cena a casa di Teresa è tesa. Enrico, il padre di Teresa, mette in chiaro le sue intenzioni con Edoardo: non si intrometterà nella loro relazione, ma è sicuro che Teresa lo lascerà quando capirà la sua vera natura di criminale irrecuperabile.

Diego, sconvolto dal diniego del permesso d’uscita per l’anniversario della morte della madre, riceve una sorpresa da Beppe. Una barchetta con dei fiori galleggia sull’acqua, in sua memoria, un piccolo gesto di conforto che lenisce il suo dolore.

Carmine, in un momento di disperazione, offre a Rosa la possibilità di ucciderlo, consegnandole un coltello. Ma lei non ne ha il coraggio. I due si baciano appassionatamente, e Carmine la sorprende con una proposta di matrimonio.

Consuelo, ormai terrorizzata, lascia Pietro alle cure del marito e si rifugia all’IPM. In cortile, riconosce la voce di Mimmo, l’uomo che era presente durante la sua terribile violenza. La sua angoscia aumenta, e la ricerca di giustizia diventa più impellente che mai.

Episodio 8 – Morire insieme

Consuelo, sconvolta dopo aver visto Mimmo all’IPM, lascia immediatamente l’istituto e si rifugia da Beppe. L’uomo, preoccupato per la sua sicurezza, la invita a rimanere a casa sua fino a quando non si sentirà più al sicuro.

Nel frattempo, Pietro, approfittando di un momento di distrazione, trova la chiave del ripostiglio dove Massimo tiene custodita la propria pistola di ordinanza e la ruba.

Massimo, furioso per il permesso d’uscita giornaliero concesso a Edoardo, cerca di fargli capire che questa situazione lo metterà in difficoltà con Carmela. Ma Edoardo, ormai indifferente al parere di Massimo, è concentrato solo sul suo nuovo lavoro, che spera gli permetterà di ottenere gli arresti domiciliari.

Pino, grazie ai permessi d’uscita e all’aiuto di sua madre che si occupa dei cani, inizia a ristrutturare il locale che ha preso in affitto.

Edoardo, pur di stare vicino a Teresa, omette di dirle che lavorerà nell’azienda del padre. La ragazza, accecata dall’amore tossico che prova per lui, non riesce a ragionare lucidamente e ignora le perplessità dei suoi genitori e le suppliche della madre di abortire.

Alina confessa a Gianni di essere in Italia per cercare il suo fratellino Demyan. Gianni, preoccupato per la sua salute mentale, le consiglia di farsi aiutare da uno psicologo. Alina, apparentemente d’accordo, approfitta di un momento di distrazione per scappare dalla finestra del bagno durante la visita.

Wanda porta Futura all’IPM e Massimo concede alla bambina di entrare. Carmine e Rosa si divertono a giocare con lei, ma Rosa è ancora indecisa sul matrimonio con Carmine. Per trovare la serenità e una risposta definitiva, chiede a Sofia di accompagnarla al mausoleo dei Ricci.

Massimo si accorge che la sua pistola è sparita e, convinto che sia stata rubata da uno dei detenuti, li costringe a rimanere in cortile tutta la notte. Proprio durante questa notte, Rosa accetta la proposta di matrimonio di Carmine, tra gli applausi dei ragazzi.

