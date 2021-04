Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 18 aprile 2021 (video)

Ieri, 18 aprile 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata “benedicendo” la mascherina, sottolineando come questa abbia molti lati positivi, ad esempio la mattina quando bisogna portare giù il cane e non serve nemmeno truccarsi.

Poi è passata a commentare la nuova pubblicità di Valentino, che tante critiche ha suscitato. La pubblicità mostra un modello maschio nudo, coi capelli lunghi e i lineamenti dolci, che tiene una borsa. Tra tutte le critiche, ha ironizzato Lucianina, non uno che abbia detto che le borse non si tengono con i piedi! Qualche bigotto – ha proseguito – ha detto che un uomo con la borsa non si può vedere. Ma invece un uomo con il marsupio sottopancia è patrimonio dell’Unesco?

Tra una notizia e l’altra – dal varano nel supermercato, alla Raggi criticata per aver sbagliato la foto del Colosseo (anche se non è stata lei, ma il suo staff), fino ai vaccini – ha parlato del Decreto Zan, passato alla Camera, ma bloccato al Senato. Una delle voci più critiche sul Decreto è il Senatore Pillon della Lega, a cui la comica ha scritto una delle sue letterine.

Al link seguente il video integrale dell’intervento di Lucianina Littizzetto e, a seguire, un estratto di quanto andato in onda.