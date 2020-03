Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dell’1 marzo 2020 (video)

Ieri, 1 marzo 2020, Luciana Littizzetto è intervenuta nel corso di Che tempo che fa su Rai2 con il suo consueto monologo satirico – ancora una volta in collegamento da casa -, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica questa settimana era accompagnata dallo chef vegano Simone Salvini, col quale ha disquisito ironicamente di cucina vegetale.

L’occasione è stata “ghiotta” per presentare una dedica speciale alla penna liscia, formato di pasta che in questi ultimi giorni ha fatto tanto parlare di sé perché è rimasto l’unico a non essere scelto al supermercato durante le razzie sfrenate dovute all’emergenza coronavirus. Con lo chef ha quindi presentato un piatto con protagoniste proprio le penne lisce.

Prima di questo collegamento, Lucianina era intervenuta anche per un divertente momento-Amuchina.

Per vedere il video integrale del monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa di ieri, potete cliccare il link sotto. A seguire, un estratto del suo intervento in puntata.