Lunedì 4 ottobre 2021 va in onda la terza puntata della quarta stagione di Little Big Italy, dedicata a Tenerife, nelle isole Canarie della Spagna. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero in una stagione dedicata all’Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat sono Alex, Renato ed Erminia; i ristoranti in gara sono Ricos, Trattoria Oinè e Zio Seba. La vittoria alla fine a chi andrà?

Little Big Italy in Streaming: Tenerife

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Erminia è “scaltra come un faina” e supera a pieni voti il test di italianità. 🇮🇹

Come se la caveranno gli altri? 🤔#LittleBigItaly – lunedì sera alle 21:25 sul #NOVE. Guardalo ora su @discoveryplusIT 👉 https://t.co/0bGLdwxBv1 pic.twitter.com/haR82hcyXw — NOVE (@nove) October 1, 2021