L’Ispettore Coliandro 8 – Il tesoro nascosto: trama e cast

Il 6 ottobre 2021, su Raidue, va in onda la terza puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ottava stagione della fortunata serie tv tratta dal personaggio scritto da Carlo Lucarelli (e giunta alla quarta stagione con il sottotitolo “Il ritorno”), con la regia dei Manetti Bros. e di Milena Cocozza. L’episodio in onda si chiama “Il tesoro nasosto” e vede Coliandro farsi sedurre da un’affascinante donna che ha un piano ben preciso.

Coliandro 8, Il tesoro nascosto: la trama

Un gallerista, Francesco Maria de Fabris, viene ucciso da due loschi criminali, che lo avevano esposto su una finestra per mettergli paura, finendo però per perdere la presa e farlo cadere. La cosa non piacere al loro capo, detto il Tombarolo (Giuseppe Giacobazzi), che da quel gallerista stata cercando un’informazione preziosa.

Per riconoscere il corpo della vittima -per cui la Polizia pensa ad un suicidio- torna in Italia Francesca (Nicoletta Romanoff), donna bella ma algida, che da anni lavora a New York. Coliandro ne resta affascinato, ma anche infastidito dal suo atteggiamento. Francesca, però, quando inizia a sospettare di essere inseguita e che il fratello sia stato ucciso, chiede aiuto a Coliandro, manipolandolo.

I due iniziano così un’indagine parallela a quella della Polizia, mentre lo spietato mercante d’arte Masino (Matteo Belli) continua ad essere sulla tracce di un quadro che Francesco avrebbe ritrovato. L’autoritratto di Cornelius Cara, un dipinto considerato perduto da molti e dal valore inestimabile.

Francesca e Coliandro capiscono che il fratello della donna è stato ucciso proprio per questo motivo e si mettono sulle tracce del quadro, che trovano in un cimitero, vicino alla tomba del padre dei due. Francesca cerca di manipolare Coliandro, per scappare con il quadro e dare una svolta alla sua carriera, ma Coliandro non cede alla tentazione.

L’arrivo di Masino, che nel frattempo ha rintracciato i due, permette alla donna di scappare, mentre Coliandro affronta Masino e, grazie ad uno stratagemma, gli fa credere di averlo ucciso. Giusto in tempo per metterlo al tappeto e farlo arrestare dalla Polizia. A Coliandro, però, non resta che sorbirsi l’ennesimo rimprovero dai suoi superiori e tornare a casa da solo.

Coliandro 8, Il tesoro nascosto: cast

Ecco il cast di questo episodio:

Giampaolo Morelli: Ispettore Coliandro

Veronika Logan: sostituto procuratore Longhi

Paolo Sassanelli: Ispettore Gamberini

Alessandro Rossi: Commissario De Zan

Massimiliano Bruno: Ispettore Borromini

Caterina Silva: Ispettore Bertaccini

Luisella Notari: Vicedirigente Paffoni

Benedetta Cimatti: Sovrintendente Buffarini

Francesco Zenzola: agente Lorusso

Francesca Romanoff: Francesca Maria de Fabris

Matteo Belli: Masino

Giuseppe Giacobazzi: il Tombarolo

L’Ispettore Coliandro 8, streaming

Tutti e quattro gli episodi de L’Ispettore Coliandro 8 sono già disponibili sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.