L’Ispettore Coliandro 8, uscita: quando va in onda?

I fan (o meglio, “ultras”, come sono definiti dal suo creatore Carlo Lucarelli) de L’Ispettore Coliandro 8 dovranno aspettare un po’ più del previsto per rivedere -almeno in tv, visto che su RaiPlay sono già disponibili- le nuove avventure del poliziotto un po’ arrogante ma molto buffo interpretato da Giampaolo Morelli.

I nuovi episodi de L’Ispettore Coliandro, infatti, non andranno in onda a partire dal 15 settembre, come annunciato da tempo, ma da mercoledì 22 settembre, una settimana dopo. La decisione è stata presa da Raidue dopo i cambi di palinsesto che hanno riguardato Raiuno, la quale ha deciso di spostare la replica de Il Commissario Montalbano al 15 settembre invece che al 16 (quando invece andrà in onda il film-tv Sorelle per sempre).

La seconda rete Rai ha quindi deciso, in un’ottica di “protezione” del proprio prodotto in prima tv, di rimandarne la messa in onda. Coliandro 8, però debutterà comunque lo stesso giorno in cui su Canale 5 partirà la nuova fiction Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle e Giuseppe Zeno.