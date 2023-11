Liberi Tutti, ascolti flop: sospeso il programma di Rai 2

Gli ascolti hanno parlato e sentenziato: Liberi Tutti è stato sospeso. Non un rumor, questa volta, ma una comunicazione ufficiale della Rai ha annunciato che il nuovo programma di Raidue che portava in tv il mondo delle escape room, coinvolgendo ogni settimana ospiti differenti, capitanati dalla conduttrice Bianca Guaccero, con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia.

“La sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi”, si legge nel comunicato stampa diramato martedì pomeriggio dalla Rai, che conferma il flop di ascolti ottenuto nelle prime tre puntate.

Il debutto di Liberi Tutti era stato visto da 550.000 telespettatori (3,18% di share); numeri scesi nella seconda puntata a 438.000 persone (2,6%) e nella terza a 442.000 telespettatori (2,5%). Il programma era stato realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production, ed era un format originale italiano.

Non tutte le ciambelle, però, riescono col buco, evidentemente: fin dalla prima puntata Liberi Tutti aveva evidenziato non poche problematiche, a cominciare dal fulcro del format, ovvero le escape room. Troppo facili da svolgere rispetto a quelle che hanno fatto diventare il fenomeno popolare in Italia, e gestite in maniera caotica.

L’idea era quella di replicare il successo di Stasera tutto è possibile, e in particolare della Stanza Inclinata. In quel caso, però, gli ospiti hanno la possibilità di improvvisare e scherzare, mentre nelle escape room ci sono delle regole da seguire che tolgono spazio alla comicità dei personaggi al suo interno.

Il pubblico, quindi, non riesce a divertirsi con loro, senza essere coinvolto neanche nelle prove, estremamente semplici e che non stimolano la curiosità. L’idea di portare le escape room in tv non era male, ma l’applicazione a un contesto di prima serata ha danneggiato le intenzioni. Di Liberi Tutti sarebbero dovute andare in onda sei puntate.