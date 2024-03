Le indagini di Lolita Lobosco, trama seconda puntata (11 marzo)

Seguici su Whatsapp - Telegram

L’11 marzo 2024, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, fiction diretta inizialmente da Luca Miniero (prima e seconda stagione) e ora da Renato De Maria (stagione 3). La serie tv è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e nei panni della protagonista come sempre c’è Luisa Ranieri, che interpreta un Vicequestore che dopo anni al Nord torna a Bari, la sua città. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate cast e quante puntate sono.

Lolita Lobosco, trama seconda puntata

L’episodio dal titolo “Se vuoi morir” inizia con Lolita che, ancora turbata dalla scoperta del coinvolgimento di Angelo nella morte di suo padre, si prepara a partecipare controvoglia a una festa in maschera organizzata da Alfredo Mari e Salvatore. Durante la serata, Salvatore viene assassinato e Lolita, sconvolta, si ritrova a dover indagare su un caso che la tocca da vicino.

Le indagini si concentrano su Alfredo, che sembra avere un movente per l’omicidio. Ma Lolita non è convinta e, con l’aiuto della sua squadra, inizia a scavare più a fondo, scoprendo segreti e bugie che mettono in discussione le certezze di tutti.

Nel frattempo, Lolita riceve una telefonata inaspettata che la porta a rimettere in discussione il suo rapporto con Angelo.

Lolita Lobosco, cast puntata

Luisa Ranieri – Lolita Lobosco

Filippo Scicchitano – Antonio Forte

Giovanni Donzelli – Danilo Esposito

Giulia Fiume – Nunzia Montella

Jacopo Cullin – Lello Esposito

Bianca Nappi – Marietta

Maurizio Marchetti – Franco Mari

Lunetta Savino – Nunzia Lobosco

Mario Sgueglia – Angelo Spatafora

Lolita Lobosco, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida TV/Replay”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.