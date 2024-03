Le indagini di Lolita Lobosco 3, il cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Un cast pressoché identico a quella della stagione scorsa, quello de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fortunata di fiction con Luisa Ranieri e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che torna in onda da lunedì 4 marzo 2024 su Raiuno.

L’attrice napoletana torna a vestire i panni della Vicequestore di Bari, così come anche gli altri interpreti visti nelle stagioni precedenti tornano a dare volto ai propri personaggi. Tra loro, però, non ci sarà Filippo Scicchitano.

L’interprete di Danilo non fa infatti parte della nuova stagione, dal momento che il suo personaggio si è trasferito in Svezia. Una novità è invece l’arrivo di Daniele Pecci, interprete di Leon, personaggio che farà battere il cuore alla protagonista.

Luisa Ranieri è Lolita Lobosco

Vicequestore di Bari da poco tornata nella sua città natale dopo aver lavorato per anni al Nord. L’impatto con la sua città non è dei migliori, anche perché deve superare alcuni pregiudizi dei colleghi uomini che si ritrovano a lavorare con una donna che non ha paura a nascondere la propria femminilità. È ancora ferita dal tradimento di Angelo (Mario Sgueglia).

Giovanni Ludeno è Antonio Forte

Collaboratore di Lolita nonché uno dei suoi migliori amici, fin da quando andavano a scuola insieme. Giovanni si fida di Lolita ma, pur essendo sposato, ne subisce ancora il fascino. In questa stagione deve vedersela con i figli adolescenti.

Jacopo Cullin è Lello Esposito

Agente in servizio a Bari e collaboratore di Lolita. Aspetta due gemelli dalla compagna Caterina (Camilla Diana), conosciuta nella seconda stagione.

Daniele Pecci è Leon

Nuovo personaggio, è un gallerista trasferitosi a Bari dopo essere rimasto vedovo con le tre figlie. Lolita ne rimane colpita.

Lunetta Savino è Nunzia

Madre di Lolita, che spesso critica. Soffre un po’ il fatto di aver dovuto lasciare la sua casa di sempre.

Giulia Fiume è Carmela

Sorella di Lolita, aiuta la madre a gestire l’agriturismo che hanno aperto.

Bianca Nappi è Marietta Carrozza

Magistrato e migliore amica di Lolita.

Maurizio Donadoni è Trifone

Fidanzato di Nunzia, che aiuta nella gestione del nuovo agriturismo.

Ninni Bruschetta è il Questore Jacovella

Superiore di Lolita, con cui ogni tanto battibecca.

Mario Sgueglia è Angelo

Amore del passato di Lolita. Ora si trova sotto la Protezione Testimoni dopo aver confessato di aver partecipato alla trappola che ha portato all’assassinio del padre della protagonista.

Aldo Ottobrino è Petresine

Padre di Lolita e Carmela, ucciso dai narcotrafficanti per aver deciso di testimoniare contro di loro.

Camilla Diana è Caterina

Meccanica e fidanzata di Esposito, da cui aspetta due gemelli.

Claudia Lerro è Porzia

Moglie di Antonio, in questa stagione si laurea in Psicologia e inizia il tirocinio.

Francesco De Vito è il prof. Introna

Medico legale a cui Lolita chiede aiuto per risolvere alcuni suoi dubbi.

Nunzia Schiano è Andreina

Ex vicina di casa di Nunzia.