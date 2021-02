Le indagini di Lolita Lobosco, la prima puntata

Il 21 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, fiction diretta da Luca Miniero e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi editi da Sonzogno e Marsilio editore. Nei panni della protagonista Luisa Ranieri, che interpreta un Vicequestore che dopo anni al Nord torna a Bari, sua città natale.

Il cast della serie tv include anche Lunetta Savino (Nunzia), Giulia Fiume (Carmela), Bianca Nappi (Marietta), Filippo Scicchitano (Danilo Martini), Ninni Bruschetta (Questore Jacovella), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin (Lello Esposito), Francesco De Vito (Prof. Introna) e Maurizio Donadoni (Trifone).

Lolita Lobosco, la prima puntata

“La circonferenza delle arance”

Quando il vicequestore Lolita Lobosco viene trasferita da Legnano a Bari, sua città natale, tutto si aspetta tranne che di vedersi comparire davanti, per giunta ammanettato, Stefano Morelli (Paolo Briguhlia), dentista incensurato e suo primo grande amore adolescenziale.

L’uomo è accusato dell’infamante crimine di abuso sessuale nei confronti della sua assistente, Angela Capua (Gina Amarante), che, non dopo indecisioni e paure, si è decisa a denunciarlo. Combattuta tra il ruolo che ricopre e il sentimento che la lega a Stefano, Lolita si convince, a dispetto dell’evidenza degli indizi, della sua innocenza: anche se lo ritiene bugiardo e infedele, lo considera incapace di un gesto di tale gravità.

Sacrificando alle indagini le ferie natalizie e tutta la turbinosa vita familiare fatta di pranzi in famiglia e giochi con i nipoti, Lolita cerca quindi di scagionare Stefano, e grazie al suo acume investigativo il caso sembra prendere la giusta piega.

Stanno finalmente emergendo elementi che confermano le dichiarazioni di Stefano, quando, sulla spiaggia, viene rinvenuto il cadavere della povera Angela Capua e purtroppo Stefano non ha alcun alibi per l’orario in cui è avvenuto il delitto.

Lolita Lobosco, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida TV/Replay”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.