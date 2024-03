Le indagini di Lolita Lobosco, trama terza puntata (18 marzo)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 18 marzo 2024, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la terza puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, fiction diretta inizialmente da Luca Miniero (prima e seconda stagione) e ora da Renato De Maria (stagione 3). La serie tv è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e nei panni della protagonista come sempre c’è Luisa Ranieri, che interpreta un Vicequestore che dopo anni al Nord torna a Bari, la sua città. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate cast e quante puntate sono.

Lolita Lobosco, trama terza puntata

L’episodio ha per titolo “Terrarossa”. Lolita è alle prese con un caso che la turba profondamente: il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, Teresa, che non la convince del tutto. La tenacia di Lolita la spinge a scavare a fondo, intuendo che dietro la morte di Teresa si nasconda un mistero più oscuro di quanto sembri. La sua ipotesi è che la donna sia stata uccisa e che il suo suicidio sia stato inscenato per depistare le indagini.

Trifone, nel frattempo, cerca di ottenere il perdono di Nunzia, mentre Lolita si trova ad affrontare un momento di grande difficoltà: una persona a cui tiene molto è in pericolo di vita. Questo evento la porta ad allontanarsi da Leon, con il quale stava iniziando una frequentazione.

Angelo, il collega e amico di Lolita, torna prepotentemente nella sua vita con un’intuizione inaspettata che potrebbe rivelarsi decisiva per la risoluzione del caso.

Lolita Lobosco, cast puntata

Lolita Lobosco: Luisa Ranieri

Danilo Esposito: Giovanni Ludeno

Antonio Forte: Jacopo Cullin

Nunzia Lobosco: Lunetta Savino

Caterina Rispoli: Bianca Nappi

Giuseppe “Peppino” Russo: Maurizio Marchetti

Franco Epifani: Paolo Sassanelli

Angelo Spatafora: Filippo Scicchitano

Leon De Santis: Daniele Pecci

Nunzio Lobosco: Mario Sgueglia

Porzia Romano: Claudia Lerro

Beatrice Cavalli: Daniela Virgilio

Santa Lobosco: Donata Frisini

Calogero Avitabile: Vanni Bramati

Guest star Teresa Romano: Teresa Saponangelo

Lolita Lobosco, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida TV/Replay”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.