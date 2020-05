Le iene stasera, anticipazioni 12 maggio 2020

Questa sera, 12 maggio 2020, su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, lo storico programma ideato da Davide Parenti e che, in questa puntata, è condotto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei che, seppur a distanza nel rispetto delle norme di sicurezza durante l’emergenza Coronavirus, compaiono come se fossero nello stesso luogo.

Nella puntata di questa sera, si continua a parlare di Covid-19 con un servizio di Alessandro Politi sul plasma iperimmune, possibile cura che si sta sperimentando a Mantova, Pavia e Padova. Gaetano Pecoraro, invece, si occupa dei “test pungidito” che si stanno effettuando in alcune regioni d’Italia, ma non in Lombardia, una delle più colpite dall’epidemia. Il test consiste nel prelievo di una sola goccia di sangue del paziente per capire, tramite una reazione anticorpale, la positività al virus. La iena ne parla con il Professor Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano e con la Tecnogenetics.

Corti ed Onnis, invece, si occupano del caso che ha coinvolto Mario Balottelli e Giorgio Chiellini: quest’ultimo aveva attaccato il calciatore bresciano nel suo libro. Balottelli aveva replicato sui social network. Le due iene, dopo aver incontrato Balottelli, gli hanno fatto firmare una maglietta, che hanno consegnato a Chiellini. I due, poi, si sono sentiti in una videochiamata.

Infine, sarà anche effettuato uno scherzo dalla iena Sebastian Gazzarini ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata a Uomini e Donne.

Le Iene, streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.