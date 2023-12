Anticipazioni Le Iene Show del 12 dicembre 2023: inviati, temi, ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 12 dicembre 2023, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata.

Le Iene presentano – Inside – Anticipazioni

La puntata de “Le Iene Show” del 12 dicembre 2023 è stata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, in compagnia della Gialappa’s Band.

Tra i servizi più importanti della puntata, uno è stato dedicato al suicidio assistito, un tema molto delicato e controverso. La Iena Giulio Golia ha intervistato alcuni protagonisti del processo a Marco Cappato, imputato per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo, un giovane rimasto tetraplegico a seguito di un incidente stradale. Cappato ha affermato di essere stato spinto a compiere questo gesto dalla sofferenza di Dj Fabo, che non voleva continuare a vivere in quelle condizioni.

Un altro servizio importante è stato quello di Nina Palmieri, che ha intervistato tre ragazze che hanno denunciato di aver subito violenze sessuali da parte di un finto regista, Claudio Marini. Le ragazze hanno raccontato di essere state contattate da Marini per un provino cinematografico, ma che durante il provino sono state molestate. Marini è stato arrestato e si trova in carcere.

La puntata ha poi ospitato la ginnasta Vanessa Ferrari, campionessa del mondo di specialità alla trave. Ferrari ha parlato del suo percorso sportivo, che è stato costellato di difficoltà e sacrifici. La ginnasta ha anche raccontato della sua battaglia contro l’anoressia, un disturbo alimentare che l’ha colpita in passato.

Infine, la puntata si è conclusa con un servizio di Sebastian Gazzarrini, che ha raccontato la storia di due uomini che sono stati truffati da un falso avvocato. I due uomini hanno raccontato di aver versato migliaia di euro all’avvocato, che si è poi rivelato un truffatore.

