Anticipazioni Le Iene Show del 14 maggio 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Questa sera, martedì 14 maggio 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 14 maggio

Ospiti speciali della serata: Lea Gavino: Attrice, dal 16 maggio al cinema con il film “Una Storia Nera”. Wad: Speaker radiofonico e conduttore del docu-talent sul rap “The Rap Game Italia” (su RaiPlay).

Il caso Pifferi: Antonino Monteleone ripercorre la vicenda di Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana di 18 mesi, analizzando il processo e il clamore mediatico.

Baby Gang: Nicolò De Devitiis ricostruisce la storia del trapper Baby Gang, tornato in carcere per foto su Instagram legate al suo nuovo album. Insieme al manager, l’inviato approfondirà la vicenda e leggerà una nota scritta dall’artista dal carcere.

La storia di Francesco: Filippo Roma torna sulla storia di Francesco, un 79enne truffato da una donna di 27 anni conosciuta a Milano. L’inviato segue l’evoluzione della vicenda giudiziaria che ha portato Francesco a vivere in affitto e con debiti, e lo accompagna in Romania per la sentenza del processo contro Simona, condannata in primo grado per truffa e riciclaggio.

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.